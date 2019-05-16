Almatı kentinin İsmihan Camisi'nde, Astana Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Galip Akın ile TDV Hac ve Umre Muhasebe Müdürü Akif Ertekin, caminin imamı Yusuf Aliye ve diğer yetkililer ihtiyaç sahibi 40 aileye gıda paketi dağıttı.

TDV yetkilileri gıda yardımlarının yanı sıra çocuklara da balon ve şeker verdi.

Akın, Türkiye'den gelen gıda yardımlarını Kazak ailelere ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Gıda yardımlarının yanı sıra Kazakistan'ın birçok bölgesinde iftar programları da düzenlediklerini belirten Akın, yardımlarla Türkiye'den Kazakistan'a kardeşlik köprüsü kurulduğunu ifade etti.

Ertekin ise Türkiye'den getirdikleri yardımları kabul eden Kazak vatandaşlara teşekkür etti.

Dün de aynı bölgede 45 aileye yardımda bulunduklarını anımsatan Ertekin, yardımların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA