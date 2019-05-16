The Independent’ın haberine göre, Libya’da başkent Trablus’u Halife Hafter güçlerine karşı savunan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri, drone kullanmaya başladı.

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri verdiği bir mülakatta, Birleşmiş Milletler (BM) destekli UMH güçlerinin, Hafter’in hava gücüne karşı drone kullandığını teyit etti.

“Evet, drone'larımız mevcut. Uçuş kapasitemiz daha iyi durumda” diyen Meşri, bu savaşı beklemediklerini, daha iyi olacaklarını söyledi.

Libya’daki çatışmalar

General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık 1 buçuk aydır devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütünün son açıkladığı bilgilere göre, Trablus ve çevresindeki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 400'ü aştı.

Kaynak: The Independent