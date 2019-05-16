Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Libya’da siyasi süreci teşvik etmek için General Halife Hafter ile görüşmek istediğini aktardı.

Jean-Yves Le Drian ayrıca Libya’da durumun çok endişe verici olduğunu belirterek, "Bu yüzden cumhurbaşkanı Hafter ile görüşmek ve BM girişimini desteklemek istedi" dedi.

Öte yandan Elysee Sarayı Sözcüsü, Cumhurbaşkanı Macron’un yakında Hafter’i kabul edebileceğini ancak tarihin henüz teyit edilmediğini söyledi.

Serrac Fransa'dan açık bir tutum sergilemesini istemişti

Fransa Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 8 mayısta da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile görüşmüştü.

Görüşme sonrası açıklama yapan Serrac, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmenin olumlu geçtiğini ve Macron'un UMH'ye desteğini dile getirdiğini belirtmişti.

Serrac, "Barış süreci 4 Mayıs'taki saldırılardan sonra değişti. Bu saldırıları şiddetli şekilde kınamak gerekiyor, çünkü bu darbe ve silah yoluyla iktidarı ele geçirme girişimidir" demişti.

Bazı ülkelerin Hafter ile yakın ilişkisinin açık olduğunu belirten Serrac, "Fransa'dan beklediğimiz (Hafter konusunda) daha açık bir tutum sergilemeleridir" ifadesini kullanmıştı.

Libya’da Fransa’ya tepki var

Libya'da General Halife Hafter'in başkent Trablus'a saldırı başlatmasının ardından, ülkede Fransa'nın bu saldırılardaki rolüne tepki gösterilmişti.

Libya’nın başkenti Trablus’ta toplanan yüzlerce kişi, Fransa ve Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’u Hafter’e verdiği destekten dolayı protesto etmiş, protestoculardan bazılarının Fransa’da uzun bir süredir devam eden gösterilere atıfla sarı yelek giydikleri görülmüştü.

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa ise Fransa'yı başkent Trablus’a saldıran General Halife Hafter’e destek vermekle suçlamış ve desteğin sonlandırılması çağrısı yapmıştı.

Fransız vatandaşlarının Tunus'ta yakalanması

Geçtiğimiz ay ise Tunus Savunma Bakanı Zubeydi basına yaptığı açıklamada, diplomatik pasaport taşıyan 13'ü Fransız 24 Avrupa vatandaşının 2 ayrı grup halinde Libya üzerinden Tunus'a girmeye çalıştığını söylemişti.

Zubeydi, ilk grupta Libya'dan hareket eden 2 botla Tunus kara sularına girdiğini tespit ettiklerini, bottaki 11 diplomatik pasaport taşıyan Avrupa vatandaşını Cerbe Adası'na çıktıklarında silahlarıyla teslim aldıklarını duyurmuştu.

UMH, Fransa ile anlaşmaları askıya aldı

Buna karşın, basına yansıyan haberlerin ardından Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti, Halife Hafter'i desteklediği için Fransa ile güvenlik ve eğitim başta olmak üzere birtakım anlaşmaları askıya almıştı.

Tunus'tan yayın yapan bir haber sitesi de Libyalı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Fransız askeri danışmanların Halife Hafter'in Trablus'a yönelik askeri operasyonuna destek verdiğini ileri sürmüştü.

"Tunus'ta yakalanan silahlı 13 Fransız diplomat değil, ajan"

Daha sonra Uluslararası Fransız Radyosuna (RFI) konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen Tunus Cumhurbaşkanlığından bir kaynak, Libya sınırından kara yoluyla ülkeye girmeye çalışırken yakalanan silahlı 13 Fransız vatandaşının, Fransız istihbarat teşkilatı üyesi olduğunu iddia etmişti.

Libya'daki çatışmalar

General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık bir aydır devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütünün son açıkladığı bilgilere göre, Trablus ve çevresindeki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 400'ü aştı.

Kaynak: AFP