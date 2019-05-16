Salı günü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Donald Trump’ın ABD ile Rusya arasındaki “yıpranmış” ilişkileri düzeltmek istediğini söyledi.

Pompeo ile görüşmesinden önce konuşan Putin, Rusya’nın ABD seçimlerine müdahalesinin bulunmadığını ve Pompeo ile küresel enerji pazarının sürdürülebilirliği üzerine konuşacaklarını açıkladı.

Pompeo daha öncesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’a, ABD seçimlerine müdahale etmemelerini, yapılacak bir müdahalenin iki devlet arasındaki ilişkileri etkileyeceğini söylemişti.

Kaynak: Reuters