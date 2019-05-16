İnternet arama motoru Google, mobil uygulamasına daha fazla reklam alarak gelirini artırmayı planlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mobil uygulamayı kullanarak siteye bağlanan kullanıcılar ana sayfada reklamlarla karşılacak.

Öte yandan, Google Haritalar'da yayınlanan reklam sayısı artacak.

Şirket yetkilileri, pazartesi günü verdikleri demeçte yeni özelliklerin rekabet amacıyla değil, kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde düzenlendiğini söyledi.

Google'ın seyahat ve alışveriş departmanlarından sorumlu başkan yardımcısı Oliver Heckmann konuyla ilgili “İnsanların Google gibi sitelerden beklentisi değişti” dedi. Heckmann ayrıca, kullanıcıların yeni ürünleri keşfetmesini ve satın almasını kolaylaştırmak istediklerini söyledi.

Google daha önce, aylık 800 milyondan fazla kişinin kullandığı Keşfet bölümünde reklam özelliğini denediklerini açıklamıştı.

Uygulamaya sokulacak düzenleme ile reklamlar, kişiselleştirilmiş algoritmalar üzerinden oluşturulacak ve kullanıcılar böylelikle kendilerine hitap eden ürün ve hizmet reklamlarıyla karşılaşacak.

Aramalar için otomatik silme seçeneği

Google, geçtiğimiz yıl yer geçmişini kapatmalarına rağmen kişilerin nereye gittiğinin izini sürmekle suçlanmıştı.

Bunun üzerine şirket geçtiğimiz günlerde, kullanıcılarına arama ve yer geçmişini 3 veya 18 ay geçtikten sonra otomatik silme seçeneğini sunacağını açıklamıştı.

Kaynak: Reuters, AA



