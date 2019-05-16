Sri Lanka, yalnızca 2018'de 2 milyondan fazla turist çeken, doğal güzelliklere sahip turistik bir ada ülkesi.

Ancak ülke halkı, uzun yıllardır dini hoşgörüsüzlüğün ve şiddetin ağır yüküyle yaşıyor.

Ülke tarihinin çoğu etnik savaşlarla gölgelendi

Sri Lanka'da, çeşitli din ve etnik gruplara mensup 22 milyon insan yaşıyor. Nüfusun yüzde 70'inden fazlası ise Budist.

Hindular, nüfusun yüzde 12'sini, Müslümanlar yaklaşık yüzde 10'unu ve Katolikler yüzde 6'sını oluşturuyor.

Eski adı Seylan olan ülke, 1948'de İngiliz yönetiminden bağımsızlık kazandı ve 1972'de Sri Lanka Cumhuriyeti oldu.

1980'lerde yaşanan iç savaşta, ülkenin tamamının Budist olması gerektiğini savunan ve bağımsızlık isteyen silahlı bir isyancı grup olan Tamil Kaplanları, intihar bombalarının da dahil olduğu çok sayıda ölümcül saldırı düzenledi.

Savaş ilerledikçe Tamil Kaplanları daha da radikalleşti. Sri Lanka'nın Budist olmayan topluluklarına yapılan zulüm, 2013 yılında bir camiye yapılan saldırıyla doruğa ulaştı.

2014 yılında ise, Müslüman toplulukların ayaklanması sonucu 10 günlük acil durum ilan edildi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) kesin olmayan verilerine göre yaklaşık 30 yıl süren savaşta 40 bin kişi hayatını kaybetti.

Müslüman korkusu

Budist milliyetçiliğinin yükselişiyle birlikte, ülkedeki mezhepsel bölünmeler büyümeye devam etti ve ülke yeni şiddet dalgaları yaşadı. Hoşgörüsüzlükteki artış, yeni grupların ortaya çıkmasına neden oldu.

Son yıllarda, Orta Doğu'nun etkisiyle Sri Lanka'daki Müslümanların daha muhafazakarlaştığını söyleyen Bodu Bala Sena (Budist Gücü Birliği) adlı radikal grup, ülkede Müslümanlara karşı kampanyalar başlatarak gerginliğin sürmesine yol açtı.

Kesin çoğunluğa rağmen ülkedeki radikal Budistler, Müslümanların sayılarının ve etkilerinin artmasından korkuyor.

Sessizliği bölen terör saldırısı

Ülkede bir süredir devam eden sessizlik, 21 Nisan 2019'da bozuldu. Paskalya gününde aralarında kilise ve otellerin olduğu 8 noktaya düzenlenen terör saldırılarında 359 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi yaralandı. Saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Ülkede terör saldırılarının ardından hükümet geçici sokağa çıkma yasağı koydu ve sosyal medya platformlarının kullanımını bir süreliğine durdurdu.

Müslümanlar hedefte

13 Mayıs'ta ise ülkedeki bazı cami ve Müslümanlara ait dükkanlara saldırılar düzenlenmeye başladı. Hükümet, sosyal medya ve sokağa çıkma yasaklarını yeniden ilan etti.

Geçtiğimiz gün Sri Lanka'nın Puttalam bölgesinde İslam karşıtı bir grup tarafından saldırıya uğrayan 45 yaşındaki Müslüman vatandaş hayatını kaybetti.

Aynı gün başkent Colombo'da Müslümanlara ait dükkanlara birçok saldırı düzenlendi.

Bugün ise Müslümanların işlettiği bir fabrika, İslam karşıtı gruplar tarafından ateşe verildi ve Kurunegala Bölgesi'nde bulunan Hettipola kasabasında da bir camiye saldırı düzenlendi. Camide hasar meydana geldi.

Ülkede yaşayan Müslümanlar, saldırıların daha da şiddetlenmesinden korkuyor.

Kaynak: Washington Post, The Conversation, AA, Reuters, CNN