İran Atom Enerjisi Kurumundan bir yetkili, Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) verdiği demeçte, ülkesinin 2015 yılında P5+1 ülkeleriyle vardığı nükleer anlaşma çerçevesinde bazı taahhütlerini askıya aldığını söyledi.

İranlı yetkili, kararın, İran Ulusal Güvenlik Konseyinden gelen bir emri takiben alındığını da sözlerine ekledi.

ABD ile İran arasında artan gerilim

ABD ile İran arasındaki gerilim, ABD Başkanı Trump'ın İran ile P5+1 (ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya) ülkelerinin 2015 yılında imzaladığı nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklaması ve İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamasıyla tırmanmıştı.

ABD Başkanı Trump, İran'ı daha geniş bir silah kontrol anlaşması yapmaya zorluyor. Bu kapsamda ABD bölgeye, 1 uçak gemisi ve B-52 bombardıman uçağı göndermişti.

İran ise ABD'nin kendisine karşı "psikolojik savaş" başlattığını ve ABD'nin bölgedeki güçlerinin kendileri için tehdit değil, hedef olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Reuters