Uluslararası toplumun itirazlarına rağmen ABD, 14 Mayıs 2018'de Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdığını açıklamıştı. Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınmasının üzerinden tam bir yıl geçti.

ABD Başkanı Donald Trump ise, ABD'nin Kudüs'teki büyükelçiliğinin birinci yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından konu ile ilgili bir mesaj paylaştı.

Trump mesajında, "Bugün, Kudüs'teki ABD Büyükelçiliğinin açılışının birinci yıl dönümü. Güzel elçiliğimiz, İsrail'le olan güçlü ilişkimizin, sözünde durmanın ve gerçeğin savunucusu olmanın öneminin onur verici bir hatırlatıcısı olarak duruyor" ifadelerini kullandı.

Today marks the one-year anniversary of the opening of the United States Embassy in Jerusalem, Israel. Our beautiful embassy stands as a proud reminder of our strong relationship with Israel and of the importance of keeping a promise and standing for the truth. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 14, 2019

ABD Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımıştı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı çerçevesinde, ABD dahil uluslararası toplum Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor.

ABD, Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ilk ülke oldu.

Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı 6 Aralık 2017'den birkaç ay sonra, ABD'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliği törenle işgal altındaki Kudüs'e taşındı.

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması, İsrail'in kuruluşunun 70. yıl dönümü olan 14 Mayıs'ta, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırındaki barışçıl göstericilere katliam uygulayan İsrail askerlerinin namlularının gölgesinde gerçekleşti.

Uluslararası toplumun tepkisini çeken Trump yönetimi, bölgenin kaosa sürükleneceği ve İsrail-Arap ihtilafının daha da çözümsüz hale geleceği uyarılarını göz ardı etti.

Kaynak: TRT Haber, AA