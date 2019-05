Uluslararası toplumun itirazlarına rağmen ABD, 14 Mayıs 2018'de Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdığını açıklamıştı. Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınmasının üzerinden tam bir yıl geçti.

ABD Başkanı Donald Trump ise, ABD'nin Kudüs'teki büyükelçiliğinin birinci yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından konu ile ilgili bir mesaj paylaştı.

Trump mesajında, "Bugün, Kudüs'teki ABD Büyükelçiliğinin açılışının birinci yıl dönümü. Güzel elçiliğimiz, İsrail'le olan güçlü ilişkimizin, sözünde durmanın ve gerçeğin savunucusu olmanın öneminin onur verici bir hatırlatıcısı olarak duruyor" ifadelerini kullandı.

Today marks the one-year anniversary of the opening of the United States Embassy in Jerusalem, Israel. Our beautiful embassy stands as a proud reminder of our strong relationship with Israel and of the importance of keeping a promise and standing for the truth.