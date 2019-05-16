Yunanistan yargısı, uluslararası hukuk kurallarına karşı gelen skandal kararlarına dün bir yenisini daha ekledi.

Kasım 2017'de Başkent Atina'da çeşitli evlere düzenlenen baskınlarda yakalanarak tutuklanan DHKP-C ile iltisaklı 9 kişinin "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla yargılandığı dava sonuçlandı.

Mahkeme, tüm sanıkların "terör örgütüne üye olmak" ve "silah ve patlayıcı madde bulundurmak"tan beraatine karar verdi.

Ancak bu karar Yunanistan'ın verdiği ilk skandal karar değil.

FETÖ'cülere sığınma hakkı verdiler

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra askeri bir helikopterle Yunanistan'ın Dedeağaç kentine kaçan ve sığınma talep eden 8 darbeciye sığınma hakkı verildi.

Yunan yargısı, en sonuncusu geçtiğimiz mart ayında olmak üzere, Türkiye'nin 3 iade talebini de reddetti.

O 8 firari FETÖ'cüden biri olan Süleyman Özkaynakçı ise, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Türk Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın darbeci askerlere iltica hakkı tanımasının, ülkenin terörle mücadele konusundaki uluslararası yükümlülüklerine aykırı olduğunu açıkladı.

Teröristlere kucak açtılar

Adalet Bakanlığı, 2008-2018 döneminde Yunanistan'da olduğu belirlenen DHKP-C ile PKK mensuplarının, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından da FETÖ üyelerinin iadelerine yönelik Yunanistan'a dosya gönderdi.

Bu kapsamda, son 10 yılda FETÖ'den 20, PKK'dan 4, DHKP-C'den 33, aşırı sol terör örgütlerinden 9 olmak üzere 66 örgüt mensubunun iadesi talep edildi.

Talepleri inceleyen Yunanistan yargısı, bugüne kadar hiçbir terör örgütü üyesinin Türkiye'ye iadesini kabul etmedi.

Uluslararası tutuklama emirlerine karşı geldiler

Yunanistan skandal kararlardan birini de Turgut Kaya için verdi.

İltica komisyonu, 2018 yılında kırmızı bültenle aranan TKP/ML-TİKKO üyesi terörist Turgut Kaya’yı siyasi mülteci olarak tanıdı.

Interpol tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan ve 2018'in şubat ayında Yunanistan'a giriş yapmaya çalışırken yakalanan 45 yaşındaki Kaya, sığınma talebinde bulunmuştu.

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kontonis de, sığınma hakkı alan Kaya'nın iadesini durdurma kararı aldı.

Kaynak: TRT Haber