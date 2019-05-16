Brezilya Eğitim Bakanlığı'nın nisan ayında açıkladığı, temel eğitim ve yükseköğretimdeki elektrik, su ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi gibi zorunlu olmayan harcamalardaki kesintiler ülkenin bütün eyaletlerinde, 200'den fazla şehirde öğrenciler ve öğretmenler tarafından protesto edildi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ocak ayında göreve gelmesinden bu yana ilk kez gerçekleşen ve bir çok üniversitede eğitime ara verilmesine neden olan protesto gösterileri hakkında ABD gezisinde konuştu.

Bolsonaro, "Suyun formülünü sorarsanız bilmezler, hiçbir şey bilmezler. Federal üniversitelerin çekirdeğini oluşturan akıllı küçük bir azınlığın manevra kitlesi olarak kullanılmakta olan faydalı salaklar." ifadelerini kullandı.

Brezilya'da hükümet, vergi gelirleri beklenenden düşük olduğu için, nisan ayı sonunda 63 üniversite ve 38 federal eğitim kurumunun bütçelerinde kesintiye gitmişti.

Eğitim Bakanlığı yetkililerine göre kesintiler su, elektrik, hizmet alımı, teçhizat ve araştırma faliyetlerinin gerçekleştirilmesi gibi zorunlu olmayan harcamalara uygulanırken, öğrenci yardımı, maaş ve emekli maaşlarının ödenmesi gibi zorunlu harcamalar bu kesintilerden etkilenmedi.

Brezilya Eğitim Bakanlığı, üniversitelerin toplam 49,6 milyar Brezilya Reali (12,4 milyar ABD doları) olan bütçesinin zorunlu olmayan harcamalar olarak adlandırılan kısmından 1,7 milyar Brezilya Reali (425 milyon ABD doları) kesintiye giderken, yılın ikinci döneminde eğer vergi gelirleri artarsa kesilen paranın serbest bırakılabileceğini duyurdu.

Kaynak: AA