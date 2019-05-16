ABD'de bir helikopter, New York ve New Jersey eyaletlerini birbirinden ayıran Hudson Nehri'ne iniş yaptı. Olayın ardından kısa süreli panik yaşandı.

New York Polis Departmanından yapılan açıklamada, helikopterin Manhattan'ın batı yakasındaki bir piste iniş yapmak isterken, nehre indiği belirtildi.

Açıklamada, "Pilot sudan çıkarıldı ve helikopterin güvenliği sağlandı." ifadesi kullanıldı.

New York İtfaiyesi de helikopterde yolcu bulunmadığını, pilotun da olaydan yara almadan kurtulduğunu duyurdu.

Kaynak: AA