ABD'nin Alabama eyaleti valisi Kay Ivey, tecavüz olaylarında bile kürtajın yasaklandığını açıkladı.

6 ay içinde yürürlüğe girecek

Karar, Senatonun kürtaj yasağını onaylamasından bir gün sonra verildi. Vali Ivey, yasanın Alabamalıların, her hayatın değerli ve kutsal olduğuna inancını gösterdiğini söyledi.

Ükenin en katı kürtaj yasası olarak kabul edilen karara tepki gösteren aktivistler ise mahkemeye başvuracaklarını açıkladı. Yasanın 6 ay içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

ABD'de kürtaj yasağı bu yıl 16 eyalette yürürlüğe girdi.

Kaynak: TRT World, REUTERS