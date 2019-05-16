Muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'ne (ÖDBG) yakın bir kaynak, göstericilere karşı şiddetin tekrarlanması sebebiyle ÖDBG'nin askeri konseyle müzakereleri askıya aldığını belirtti.

Kaynak, "Askeri Konsey, başkentte ordu karargahı önündeki barikatları kaldırmak, barışçıl gösteri yapan sivilleri güç ve aşırı şiddet kullanarak dağıtmak istiyor. Son yaşananlar, askeri konseyin geçiş sürecinde ÖDBG ile ittifakındaki ciddiyetsizliğini ortaya koydu." ifadesini kullandı.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, askeri konseyin, ÖDBG ile daha önce anlaştığı şekilde yönetimi sivil bir hükümete devretmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

ÖDBG, bu gece yapılması beklenen ve nihai anlaşmanın imzalanacağı toplantının belirsiz bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Sudan'da ordu bünyesindeki Hızlı Destek Kuvvetleri'nin, ordunun başkentteki genel karargahı yakınına çıkan yollardaki barikatları kaldırma girişimi sırasında göstericilere açtığı ateşte dün akşam 14 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Muhalif Sudan Doktorlar Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Hızlı Destek Kuvvetleri'nin ordunun genel karargahı yakınındaki göstericilere müdahalesinde 7'si mermiyle 14 kişi yaralandı." ifadesi kullanılmıştı.

Sudan Doktorlar Komitesi'nden pazartesi yapılan yazılı açıklamada da kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin gösterilerin odağındaki ordu karargahı önündeki göstericilere silahlı ve sopalı saldırısı sonucu biri subay 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilmişti. Komite, bu saldırıdan da Hızlı Destek Kuvvetlerini sorumlu tutmuştu. ÖDBG de pazartesi günkü silahlı saldırının, Hızlık Destek Kuvvetleri mensupları şeklinde giyinmiş ve onlarınkine benzer araçlar kullanan kişilerce gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Sudan'da Askeri Konsey ile muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri önceki gece, geçiş sürecindeki devlet başkanlığı, parlamento ve kabinenin yapıları konusunda uzlaşmış, 3 yıllık geçiş sürecinin ardından genel seçimlere gidilmesi kararlaştırılmıştı. Bu gece ise tarafların nihai anlaşmayı imzalaması bekleniyordu.

ÖDBG, geçiş sürecinde sivillerin ağırlıkta olduğu bir devlet başkanlığı konseyi, geçici bir kabine ve parlamento kurulmasını talep ediyor, askerle geçici otoritenin yapısı ve temsil oranları konusunda anlaşamıyordu.

Sudan'da 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin, hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Binlerce Sudanlı, yönetimin sivillere devri ve eski rejimin tüm sembol isimleri ve kurumlarının tasfiyesi talebiyle 6 Nisan’dan bu yana başkentte ordunun ana karargahı önünde gösterilerini sürdürüyor.

Kaynak: AA