Sudan'da hafta başında başlayan görüşmelerin şiddet olayları sebebiyle kesintiye uğramasının ardından muhalefet ve Askeri Geçiş Konseyi yetkilileri tekrar bir araya geldi.12 saat süren görüşmelerin ardından anlaşmaya varıldığı açıklandı.

İktidarın tam sivil yönetime teslim edilmesi için taraflar 3 yıllık bir geçiş dönemi üzerinde mutabık kaldı.

Anlaşmaya göre ilk 6 ayda savaş bölgelerindeki isyancılarla barış anlaşması imzalanacak.

Askeri Geçiş Konseyi ve muhalefet daha önce geçiş yönetiminin yapısı konusunda anlaşmaya varmıştı.

Sudan'da 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin, hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Binlerce Sudanlı, yönetimin sivillere teslimi ve eski rejimin tüm sembol isimleri ve kurumlarının tasfiyesi talebiyle 6 Nisan’dan bu yana başkentte ordunun ana karargahı önünde gösterilerini sürdürüyor.

Kaynak: TRT Haber