Amerikan Associated Press (AP) ajansının İsrail'den aldığı resmi belgelere dayandırdığı haberine göre,ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başladığı 2017'den bu yana İsrail hükümetinin Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin inşası hızlanırken, bu bölgeye yapılan yatırımlar da büyük oranda arttı.

Belgelerde, İsrail'in 2017'de Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerdeki yollar, okullar ve kamu binalarına yaptığı yatırımın yüzde 39 oranında arttığı görüldü.

İsrail Maliye Bakanlığının verilerinde de bu ülkenin söz konusu yerleşimlere yaptığı yatırım 2016'da yaklaşık 333 milyon dolar iken, bu rakamın 2017'de 459 milyon dolara çıktığı kaydedildi.

"ABD yönetiminin İsrail'in yerleşim aktivitelerini desteklediğini kanıtlıyor"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Sözcüsü Nabil Abu Rudeinah da yaptığı açıklamada, "(İsrail'in Yahudi yerleşimlerine yatırımını artırması) Bu, mevcut ABD yönetiminin İsrail'in yerleşim faaliyetlerini desteklediğini kanıtlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yasa dışı Yahudi yerleşimleri izleyen "Peace Now" adlı grubun üyelerinden Hagit Ofran, yaptığı açıklamada, Trump'ın seçilmesinin İsrail yönetimini cesaretlendirdiğini belirterek, "İsrail artık yaptıklarından (yasa dışı Yahudi yerleşimi) utanmıyor. Ne isterse yapmakta özgür hissediyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Trump'ın tartışmalı İsrail adımları

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı. ABD'nin tek taraflı olarak aldığı bu karar Birleşmiş Milletler'de tepkiyle karşılanmıştı.

Tüm tepkilere rağmen ABD, Mayıs 2018'de Tel Aviv'deki büyükelçiliğini törenle Kudüs'e taşımıştı.

İsrail askerleri, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 60 Filistinliyi şehit edip, 2 bin 770'den fazla Filistinliyi yaralamıştı.

Trump'ın bu kararının ardından Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Washington'daki ofisini kapatma, Golan Tepelerinde İsrail'in egemenliğini tanıma gibi birçok kararı "İsrail'e destek" olarak nitelendirilmişti.

Kaynak: AA