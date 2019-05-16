İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin Tel Aviv’deki Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasının birinci yıl dönümü münasebetiyle Kudüs’te düzenlenen kutlama törenine katıldı.

Netanyahu, törende yaptığı konuşmada, Arap ülkeleriyle ilişkilerinde ciddi gelişmeler yaşandığına dikkati çekerek, “İsrail ile birçok Arap ve İslam ülkesi arasındaki ilişkilerde ilerleme ve yeni bir gelişme süreci yaşanıyor.” dedi.

İran’a karşı adını belirtmediği Arap ülkeleriyle aynı safta olduklarını vurgulayan Netanyahu, “Biz ve Arap komşularımızın birçoğu ile Arap olmayan birçok İslam ülkesiyle, İran'ın saldırganlığını püskürtme konusunda birlik içindeyiz. İsrail ile tüm bölge ülkeleri ve dünyada barışın tesis edilmesini isteyen tüm ülkeler, ABD’nin yanında İran’ın saldırganlığına karşı durmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Binyamin Netanyahu, bir kez daha İsrail’in gücünün arttırılması gerektiğini vurgulayarak, ülkesinin başta ABD olmak üzere diğer ülkelerle ittifaklarını güçlendirmesinin öneminin altını çizdi.

Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşme süreci devam ediyor

Başta Körfez ülkeleri olmak üzere Arap ülkelerinin, özellikle son yıllarda resmi yollarla ve aleni bir şekilde, tarihinin en sağcı hükümetinin iktidarda olduğu İsrail ile ilişkilerini normalleştirmek için adeta birbirleriyle yarıştığı görülüyor.

Bölge halklarının "Filistin ve diğer Arap topraklarının işgalcisi" olarak gördüğü İsrail ile Arap ülkelerinin normalleşme sürecinin özellikle son üç yılda davetler, ziyaretler, toplantılar, bildiriler ve etkinlikler aracılığıyla hızlanması dikkati çekiyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu, daha önce yaptığı bir açıklamada, Filistin ile herhangi bir diplomatik süreç gerçekleştirmeksizin Arap ülkeleriyle normalleşme sürecinin devam ettiğini belirtmişti.

Netanyahu, "Halihazırda olan şudur, biz Arap dünyasıyla bir normalleşme süreci içindeyiz ve bu süreç Filistinlilerle de herhangi diplomasi yürütmeden gelişiyor." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA