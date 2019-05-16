Mısır Dışişleri Bakanlığı yayımladığı açıklamada, saldırıyı kınayarak, Suudi Arabistan ve Mısır'ın milli güvenliğini hedef alan tüm tehditlerle mücadele için iki ülke arasında en üst düzeyde koordinasyonun olduğunu vurguladı.

Ürdün Dışişleri, "Suudi Arabistan'ın güvenliğinin hedef alınması bölgenin güvenliğinin hedef alınmasıdır." ifadesine yer verdi.

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri de yayımladığı açıklamada, "Bu saldırı Körfezi güvenliğini ve küresel ekonomik istikrarı hedef alanların niyetini ortaya koyuyor." dedi.

Kuveyt, BAE, Bahreyn, Yemen, Cibuti, Tunus ve Sudan tarafından yapılan açıklamalarda da saldırı kınanarak, Suudi Arabistan'ın yanında olunduğuna dair mesajlar verildi.

Arap Birliği'nden yapılan açıklamada, petrol pompa istasyonuna düzenlenen saldırı en sert şekilde kınanarak, "Bu terör eylemleri, bölge güvenliği, uluslararası güvenlik ve küresel ekonomi için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır." denildi.

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan (İİT) yapılan açıklamada, söz konusu suç eylemi, en sert şekilde kınanarak, bu saldırıların ülkelerin çıkarlarını ve küresel petrol kaynağını hedef aldığı, güvenlik ve istikrarı sarsmayı hedeflediği kaydedildi.

El-Ezher'den yapılan açıklamada ise "Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarını hedef alan bu gibi terör eylemleri, tüm semavi dinlerin, normların ve insan haklarıyla ilgili ilke ve yasaların reddettiği çirkin suç eylemleridir." denildi.

Arap Parlamentosu da saldırıyı "korkakça" olarak nitelendirerek, terör olaylarıyla mücadele, planlayıcıları ve destekçilerinden hesap sorulması konusunda kararlı uluslararası bir tutum sergilenmesi istendi.

Husilere bağlı El-Mesire kanalında, Suudi Arabistan'da önemli noktalara 7 hava saldırısı düzenlendiği iddia edilmişti.

Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Madeni Kaynaklar Bakanı Halid el-Falih, doğu bölgesindeki rezervlerden batı sahilindeki limana petrol taşıyan boru hattı üzerinde bulunan 2 pompa istasyonuna drone saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

Falih, pazar akşamı da BAE kara suları yakınlarında iki Suudi Arabistan petrol tankerine sabotaj düzenlendiğini duyurmuştu. BAE de aynı bölgede farklı ülkelerden 4 sivil ticari kargo gemisinin sabotaja uğradığını bildirmişti.

İki ülkenin açıklamalarında yer alan sabotajların, aynı saldırı olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: AA