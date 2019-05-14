Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad yakınlarındaki 2 petrol pompa istasyonunun bugün 06.00 - 06:00 saatleri arasında hedef alınmasının ardından Husilere bağlı El-Mesira sitesine konuşan bir Husi askeri kaynak, saldırının Suudi Arabistan hedeflerine karşı düzenlenen büyük bir operasyon olduğunu söyledi.

Husi askeri kaynak ayrıca, "Saldırı, Yemen’de halkımızın abluka altında tutulmasına cevaptır" ifadelerini kullanarak, "Saldırı 7 drone ile Suudi Arabistan'ın hayati tesislerine karşı gerçekleştirildi" dedi.

Husi kaynak, Suudi Arabistan’ın Yemen’de halkı kuşatma altında tutmaya devam etmesi halinde saldırıların devam edeceğini de aktardı.

Suudi Arabistan'da petrol pompa istayonlarına saldırı

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid El-Falih ise, Doğu-Batı boru hattındaki 2 petrol pompa istasyonunun patlayıcı yüklü drone'lar tarafından vurulduğunu belirterek, saldırıyı küresel petrol tedarikini hedef alan "terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Falih, petrol üretiminin, ham ve rafine ürünlerin ihracatının aksamadan devam ettiğini ancak Aramco’nun boru hattındaki petrol pompalamasının durdurulduğunu, istasyonların tamir edildiğini ve hasar tespit çalışmalarının yapıldığını açıkladı.

Kaynak: El-Mesira