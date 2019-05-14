"Türk’ün oyu Türk’e gitsin!"

Batı Trakya Türk azınlık adayları, bu sloganla 26 Mayıs’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerin ilk turu ve Avrupa Parlamentosu seçimleri için soydaşların desteğini istiyor.

Dostluk, Eşitlik, Barış Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Batı Trakya Türklerinin sorunlarının çözümü için Meriç eyaletindeki Büyük Dervent köyünde bir araya geldiği soydaşlardan destek istedi.

Asafoğlu, "Bizler DEB olarak 26 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan AP seçimlerine katılma kararı aldık. Partimiz, 2014'te bu seçimlere katılmıştı ve çok güzel bir başarı elde etmişti. Bizler yine bu başarıyı hatta daha fazlasını elde edeceğimize eminiz ama bunun için sizin desteğinize ihtiyacımız var." dedi.

Türk nüfusunun az olduğu Meriç eyaletinde, ilk kez 3 Türk aday yerel seçimlerde meclis üyeliği adaylarının listesine girdi.

Kaynak: TRT Haber