Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde olduğu iddia edilen Rus yapımı S-300 füze savunma sisteminin uydu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı. ABD'nin S-300'ü eğitim amaçlı kullandığı öne sürüldü. Rus uzmanlar, sistemin Ukrayna tarafından ABD'ye gönderilmiş olabileceği görüşünde...

"Defense Blog" adlı internet dergisi, ABD'nin elinde olan Rus yapımı S-300 füze savunma sistemine ait olduğu iddia edilen uydu görüntülerini yayınladı.

ABD'nin S-300'ü, savaş uçakları eğitiminde düşman sistemini taklit etmek için kullandığı öne sürüldü.

S-300'ü Ukrayna mı verdi?

Rus uzmanlar, söz konusu uydu görüntülerini inceledi. Rampa, radar ve komuta merkezi aracının S-300PT serisine ait olduğunu tespit etti. Sistemin Ukrayna tarafından ABD'ye gönderilmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Rusya Savunma Bakanlığı danışmanlarından İgor Korotçenko, Poroşenko yönetimi döneminde ABD ile Ukrayna arasında gizli işbirliği anlaşması imzalandığını iddia etti. Amerikan askerlerine Sovyet askeri araçlarına erişim imkânı sağlandığını öne sürdü. S-300'lerin ABD Hava Kuvvetleri personeli tarafından incelenmesi için gönderilmiş olabileceğini söyledi.

Korotçenko, S-300 modelinin eski bir sistem olduğunu hatırlattı, "S-400'lerde günümüzde kullanılan yazılım tamamen farklı" dedi. Amerikalıların güncel gizli verilere ulaşmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Kaynak: TRT Haber