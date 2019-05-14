Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid El-Falih, Doğu-Batı boru hattındaki iki petrol pompa istasyonunun patlayıcı yüklü dronlar tarafından vurulduğunu söyleyerek, saldırıyı küresel petrol tedarikini hedef alan "terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Falih, petrol üretiminin, ham ve rafine ürünlerin ihracatının aksamadan devam ettiğini, ancak Aramco’nun boru hattındaki petrol pompalamasının durdurulduğunu, istasyonların tamir edildiğini, ve hasar tespit çalışmalarının yapıldığını açıkladı.

Kaynak: Reuters