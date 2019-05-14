Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin imzasıyla yürürlüğe giren doktrinde, Rusya’nın uluslararası enerji güvenliğine yönelik projelerde yer almasının yabancı ülkeler tarafından kısıtlandığı belirtiliyor.

Bazı yabancı ülke ve kuruluşların, özellikle petrol ve doğal gaz sektöründe Rusya’nın iştirak ettiği projelere muhalefet ettiğine işaret edilen doktrinde, Rus şirketlerinin küresel enerji piyasalarında uğradığı "ayrımcılığın" bertaraf edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Avrasya Ekonomik Birliği ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleriyle entegrasyonun geliştirilmesi talimatının verildiği doktrinde, BRICS, Şanghay İşbirliği Örgütü, Doğal Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ile iş birliğinin de derinleştirilmesinin önemine işaret ediliyor.

Rusya’nın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sektörünün de geliştirilmesi gerektiğinin belirtildiği doktrinde, enerji dengesinde hidrokarbon kaynakların tüketiminin azaldığı ve yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesinin gerektiği ifade ediliyor.

Putin, 2017’de yaptığı açıklamada, Rusya’ya yönelik yaptırımlar ve LNG sektöründeki gelişmeler nedeniyle yeni bir doktrin hazırlanmasının talimatını vermişti. Ülkenin enerji güvenliğine yönelik bir önceki doktrin, Kasım 2012’de yine Putin tarafından onaylanmıştı.

Kaynak: AA