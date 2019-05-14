Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), Almanya’da ekonomik güvenin, mevcut küresel ticari anlaşmazlıkların etkisiyle mayıs ayında, bir önceki aya göre 5,2 puan düşüşle eksi 2,1 puana gerilediğini açıkladı.

ZEW Başkanı Achim Wambach, söz konusu veriyle ilgili, "ZEW Ekonomik Güven Endeksi’ndeki düşüş, finansal piyasa uzmanlarının gelecek altı aylık dönemde Almanya ekonomik büyümesinin sınırlı olmasını beklediğini gösteriyor. ABD ve Çin arasındaki ticari anlaşmazlıklar, Almanya Gayri Safi Yurtiçi Hasılası için önemli bir etken olan araba ihracatı üzerindeki belirsizliği artırıyor" dedi.

ZEW’in yanında Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) ise, Almanya tüketici fiyatlarının martta aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda da yüzde 2 yükseldiğini ortaya koydu.

Kaynak: DHA