Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre terör örgütü YPG/PKK, Rakka’nın El-Revyan ve El-İcac köylerinde evlere baskın düzenleyerek aralarında çocukların da olduğu 12 kişiyi zorla silah altına almak için alıkoydu.

Yerel kaynaklar, terör örgütünün geçtiğimiz günlerde de Rakka’nın farklı bölgelerinden 10 kişiyi zorla silah altına aldığını söyledi.

Terör örgütü YPG/PKK, bölge halkının tepki göstermesine rağmen, işgal altında tuttuğu bölgelerde çocukları ve gençleri zorla silah altına almaya devam ediyor.

Çocuklar ve gençler uyuşturucuya alıştırılıyor

Terör örgütü YPG/PKK'nın çocukları kaçırması, uluslararası raporlara da yansımıştı.

Rapora göre, kaçırılan çocuklar ailelerine bir daha gösterilmiyor.

Söz konusu çocuklar ve gençler uyuşturucuya alıştırılıyor, intihar saldırılarına yönlendiriliyor ve çatışmalarda ön saflarda ölüme gönderiliyor.

Çocuklarını görmek ve geri almak isteyen aileler ise tehdit ediliyor, hatta örgütün ölümcül eylemlerine maruz kalıyor.

Kaynak: Smart News