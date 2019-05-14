Olay, Sichuan eyaletinde yer alan Leibo bölgesindeki Donghuan caddesinde, bir sürücünün ATM’den para çekmek için park ettiği aracının el frenini çekmeyi unutmasıyla meydana geldi.

Caddede bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, el freni çekilmeyen aracın dik yoldan aşağı ilerleyerek bir dükkânın girişine çarptığı görülüyor.

Bu sırada dükkân girişinde oturmakta olan iki kişi, aracın kendilerine doğru geldiğini fark ediyor ve hemen farklı yönlere doğru kaçıyor.

Ancak dükkâna çarparak durmayan araç bu sefer geri geri ilerleyerek başka bir dükkânın camını kırarak içine giriyor

Tüm bunlar olurken hatasını fark eden sürücü, el frenini çekmek için araca binmeye çalışsa da başarılı olamıyor.

Kaynak: DHA