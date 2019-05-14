Yonhap ajansının Kuzey Kore'nin resmi ajansı KCNA'ya dayandırdığı habere göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, kömür taşımak için kullanılan Kuzey Kore'ye ait bir kargo gemisine ABD tarafından el konulmasının, "ABD'nin, 'maksimum baskılarla' ülkeye diz çöktürmeye yönelik planlarının bir uzantısını teşkil ettiği" değerlendirmesini yaptı.

Sözcü, söz konusu durumun, iki ülke lideri arasında 12 Haziran'da düzenlenen zirvede karşılıklı yeni ilişkiler kurulması amacıyla yayımlanan ortak bildirinin temel ruhunun "düpedüz inkarı" olduğunu belirterek, "ABD'nin, bu çirkin davranışının gelecekteki gelişmeler üzerindeki olası sonuçlarını düşünmesi ve derhal gemimizi iade etmesi gerekiyor. Bundan böyle, ABD'nin her hareketini dikkatlice izleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD Adalet Bakanlığından 9 Mayıs'ta yapılan açıklamada, kömür taşımak için kullanılan Kuzey Kore'ye ait kargo gemisi "Wise Honest"a, ABD kara sularına yaklaşması üzerine el konduğu açıklanmıştı.

ABD'nin ilk kez bir Kuzey Kore kargo gemisine el koyduğunu belirten yetkililer, geminin bakım ve ekipman ihtiyacının "yanlışlıkla" Amerikan bankaları üzerinden dolarla karşılandığını aktarmıştı.

Açıklamada, geminin Kuzey Kore'nin kömür transferine dair uluslararası yaptırımları ihlal ettiği vurgulanmıştı.

Kaynak: AA