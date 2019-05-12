ABD Sahil Güvenliği halkla ilişkiler yetkilisi Amanda Wyrick, "uluslararası yaptırımları deldiği" gerekçesiyle el koyulan Kuzey Kore'nin kömür taşıyan kargo gemisi Wise Honest'ın, Amerikan Samoası'nın başkenti Pago Pago'daki limana demirlediğini ve burada incelemeye tabi tutulacağını açıkladı.

Wyrick, soruşturma neticesine göre geminin Amerikan Samoası'ndan başka bir yere götürüleceğini ve inceleme sırasında Pago Pago limanının korunacağını söyledi.

Amanda Wyrick, soruşturma için Amerikan Samoası'na giden ABD Sahil Güvenlik personeli veya federal yetkililerin sayısını bilmediğini aktardı.

ABD Adalet Bakanlığı hafta içinde, kömür taşımak için kullanılan Kuzey Kore'ye ait kargo gemisi Wise Honest'a, ABD kara sularına yaklaşması üzerine el konulduğunu açıklamıştı.

ABD'nin ilk kez bir Kuzey Kore kargo gemisine el koyduğunu belirten yetkililer, geminin bakım ve ekipman ihtiyacının "yanlışlıkla" Amerikan bankaları üzerinden dolarla yapıldığını vurgulamıştı.

Açıklamada, geminin Kuzey Kore'nin kömür transferine dair uluslararası yaptırımları ihlal ettiği ifade edilmişti.

Kaynak: AA