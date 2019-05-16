Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed yazılı açıklamasında, Sudan halkının meşru endişelerine layıkıyla cevap verilebilmesi için makul bir sürede müzakereleri tamamlama sorumluluğu gösteren tüm siyasi tarafları tebrik ettiğini söyledi.

Afrika Birliğinin yaklaşımını destekleyen Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği’nin (AB) yanı sıra ABD, İngiltere ve Norveç’ten oluşan Troyka ülkelerine de iş birliğinden ötürü teşekkür eden Muhammed, Afrika Birliğinin nihai çözümün elde edilmesi için güçlü desteğini sürdüreceğini belirtti.

Muhammed, özel danışmanı Prof. Mohamed El Hacen Lebatt'ın da siyasi geçişe verilen teknik desteği yönetmek için halen Hartum’da olduğunu ifade etti

3 yıllık geçiş süreci

Sudan'da askeri konsey ile muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), dün gece geçiş süresindeki tüm yönetim şekilleri ve yetkiler konusunda anlaşmaya vardı.

Askeri Konsey üyesi Yasir el-Ata, "Geçiş sürecindeki devlet başkanlığı, parlamento ve kabinenin yapıları konusunda anlaştık. 24 saat içerisinde geçiş süreciyle ilgili nihai anlaşmayı imzalayacağız. Geçiş sürecinin ilk altı ayında, ülkedeki savaş durdurulacak ve barış anlaşmaları imzalanacak. 3 yıllık geçiş sürecinin ardından genel seçimlere gidilecek" açıklaması yaptı.

Sudan'da 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından, ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Kaynak: AA