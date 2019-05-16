Las Vegas Metropolitan Polis Departmanı, ABD’nin Nevada eyaletinde yer alan Las Vegas kentinde, Fremont ve 13’üncü cadde üzerinde seyreden bir otobüste, 21 Mart’ta meydana gelen olayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, 25 yaşındaki Cadesha Bishop isimli kişinin, otobüsteki diğer yolcularla tartıştığı ve yaşlı adamın da kadına sözlü tepki gösterdiği belirtildi. Bu sırada, otobüsün durağa yanaşması üzerine inmek için yerinden kalkan yaşlı adam, kapıya yöneldiğinde Bishop’un kendisini itmesi üzerine kaldırıma düşüp kafasını çarptı.

Açıklamada, yaşlı adamın olay yerinde tıbbi müdahaleyi reddettiği ve daha sonra aldığı darbelere bağlı olarak kendisinin hastaneye gittiği aktarıldı.

23 Nisan’da ise ailesinin, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini polise bildirmesi üzerine, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı ve 6 Mayıs’ta da Bishop’un soruşturma kapsamında gözaltına alındığı duyuruldu.

Cadesha Bishop’un "savunmasız ve yaşlı bir kişiyi öldürme" ile suçlandığı vurgulandı.

Kaynak: DHA