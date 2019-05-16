Olay, Malezya’nın Sarawak eyaletinin başkenti Kuching’de meydana geldi. Yerel medyada yer alan habere göre, 16 yaşındaki bir genç kız, bir alışveriş merkezinin 3'üncü katından atlayarak intihar etti.

Olayla ilgili polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan incelemede, genç kızın intihar etmeden önce yerel saat ile 15:00 civarı Instagram hesabından bir anket yaptığı ve ankette ‘gerçekten önemli, bana D (Die / Ölüm) /L (Live / Yaşam) seçmemde yardımcı olun’ ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Facebook'tan da paylaşım yapmış

Buna ek olarak genç kızın Facebook’ta, ‘yaşamayı bırakmak istiyorum, çok yoruldum’ şeklinde durum paylaşımında bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili açıklama yapan polis ise genç kızın Instagram anketine katılan kullanıcıların yüzde 69’unun genç kızın ölmesi yönünde oy kullandığını belirtti. Ayrıca açıklamada, genç kızın, üvey babasının başka bir kadınla evlenmesi üzerine depresyona girmiş olabileceği ihtimali üzerinde durdukları bilgisi yer aldı.

Haberde, olay sonrası genç kızın bedeninin ise yerel saat ile 20:00 civarı alışveriş merkezindeki bir adam tarafından bulunduğunu, adamın da durumu polise bildirdiği ve genç kızın bedeninin otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA