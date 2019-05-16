Başkent Atina'da çeşitli evlere düzenlenen baskınlarda yakalanarak tutuklanan 9 kişinin davası Atina Üç Üyeli Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme, tüm sanıkların "terör örgütüne üye olmak" ve "silah ve patlayıcı madde bulundurmak" suçlarından beraatine karar verdi.

Öte yandan, sanıklardan 6'sı "hafif silah ve maytap bulundurmak" ve "sahte evrak" suçlarından 2 yıl 7 ay hapis ve para cezasına çarptırıldı. Söz konusu kişilerin 5'inin cezası tecil edildi.

Sanıklar arasında, 2013'te AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı saldırılarının faili olan, ardından mühimmat yüklü bir botun Sakız Adası'ndan Türkiye'ye geçirilmesine ilişkin Yunanistan'da yakalanan Hasan Biber'in cezası ise tecil edilmeyerek para cezasına çevrildi.

Kasım sonunda Atina'da üç hücre evine düzenlenen operasyonla yakalanan DHKP-C üyeleri, "patlayıcı madde ve silah bulundurmak", "terör örgütü üyesi olmak" ve "sahte belge bulundurmak" suçlamalarıyla tutuklanarak mahkemeye çıkarılmıştı.

Terörle mücadele ekiplerinin operasyonunda, bomba yapımında kullanılan malzemeler, patlayıcı madde ve sahte kimlik de ele geçirilmişti.

Türkiye, sanıkların iadesini talep etmiş, ancak Yunan yargısı iade taleplerini reddetmişti.

Yunan basınındaki haberlerde, örgüt üyelerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aralık 2017'deki ziyaretinde saldırı hazırlığı içerisinde olduklarına yönelik bulgular bulunduğu ifade edilmişti.

Kaynak: AA