Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan şirketlerinin Huawei dahil Çinli teknoloji şirketleri ile iş birliği yapmasının önünü kesmeyi amaçlayan başkanlık emrine tepki göstererek, ABD’nin devlet gücünü istismar ederek belirli Çinli şirketleri karaladığını ve baskı altına aldığını söyledi.

ABD’nin bu hareketini "hem utanç verici hem de haksızlık" olarak niteleyen Gıng, "ABD tarafını güvenlik bahanesini kullanarak Çinli şirketlere baskı yapmayı durdurmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD basını, Trump’ın ABD’li şirketlerin Huawei dahil Çinli teknoloji şirketlerinin ürettiği ekipmanları kullanmasını yasaklayan bir başkanlık emri imzalamaya hazırlandığını yazmıştı.

Söz konusu emir, Trump’a ABD’yi tehdit ve ulusal güvenlik meseleleri çerçevesinde ticareti düzenleme yetkisi veriyor.

"ABD'nin söylemleri temelsiz"

Sözcü Gıng, Trump’ın Çin ekonomisinin kötü olduğu yönündeki ifadelerine "ABD tarafının söylemleri temelsiz" diye cevap verdi. Gıng, "Çin ekonomisi sürekli istikrarlı bir şekilde büyümeyi sürdürüyor" dedi.

"ABD’nin ticari koruyuculuk önlemleri Çin ekonomisine yönelik elbette bir etki oluşturuyor. Ancak tamamen üstesinden gelinebilir" ifadelerini kullanan Gıng, herhangi bir şekilde "dışarıdan gelecek tehlike ve saldırılara" karşı direnecek kabiliyet ve güvenlerinin olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump cuma günü sosyal medya sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Çin heyeti ile yapılan görüşmelerde çok az ilerleme kaydedilmesini gerekçe göstererek, 200 milyar dolarlık Çin ürünlerine yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisini yüzde 25’e yükselttiğini duyurmuştu.

Çin Devlet Konseyi Tarife ve Vergi Komisyonu pazartesi, ABD'nin gümrük tarifelerine misilleme olarak, 60 milyar dolar tutarındaki ABD menşeli ürüne yüzde 5 ila yüzde 25 vergi artışının yapıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA