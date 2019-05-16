Meksika'da Çevre Komisyonu, Meksiko şehri kırsalında ve banliyölerinde çıkan yangınlar nedeniyle büyük miktarda is, kül ve katı parçacığın hava yoluyla kentsel alanlara taşındığını ve hava kirliliğinin insan sağlığı için kabul edilebilir limitlerin 1,5 katına çıktığını açıkladı.

Komisyon bu sebeple Meksiko'da acil durum ilan edildiğini ve halkı koruma amacıyla bir dizi tedbirin alınacağını duyurdu.

Tedbirler kapsamında, kentte ilave toz oluşumuna yol açacak yol temizleme faaliyetleri durdurulurken, inşaat malzemelerinin taşınması da yasaklandı.

Ayrıca kentteki araçlara tek ve çift plakalara göre günlük trafiğe çıkma yasağı getirildi.

Aztek Stadı'nda bugün Meksika Birinci Futbol Ligi (Liga MX) takımları America ve Leon arasında oynanması planlanan maç da ertelendi.

Meksiko şehri kırsalı ve banliyölerinde, hafta sonu boyunca 45 orman ve çalı yangını meydana geldiği bildirilmişti.

Kaynak: AA, AFP, AP