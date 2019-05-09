ABD Ticaret Temsilciliği, Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ve Trump'ın Washington'daki üst düzey ticaret yetkilileri arasındaki iki günlük görüşmelerin yapıldığı sırada Çin'den ithal 200 milyar dolar değerinde ürüne yönelik yüzde 10 gümrük vergisinin yüzde 25'e yükseleceğini açıkladı.

Trump dün Florida'da destekçilerine yaptığı açıklamada, Çin'i anlaşmayı ihlal etmekle suçladı ve anlaşmaya varılmazsa Pekin'in bedelini ödeyeceğini belirtti.

Trump "Çin'e yönelik gümrük vergilerini artıracağımızı açıkladım ve Çin'in işçilerimizi aldatmayı ve işlerimizi çalmayı bırakana kadar geri adım atmayacağız; ve bu olacak yoksa onlarla iş yapmak zorunda kalmayacağız." dedi.

Anlaşmayı ihlal ettiler

Trump, "Anlaşmayı ihlal ettiler. Bunu yapamazlar. Bu yüzden bedelini ödeyecekler. Eğer anlaşma yapmazsak, yılda 100 milyar dolardan fazla para almanın yanlış bir tarafı yok." diye konuştu.

Pekin gümrük vergilerinin artması durumunda misilleme yapacağını açıkladı.

Çin Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yaptığı açıklamada, "ABD gümrük vergisi önlemleri uygulanırsa, Çin tarafı gerekli önlemleri almak zorunda kalacak." dedi.

Trump'ın attığı bu adımın ardından, Çin'in ABD'ye karşı hamlesi bekleniyor. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşı, ateşkes öncesinde olduğu gibi uluslararası yeni bir krizin kapısını aralayarak, küresel büyümeyi yavaşlatabilir.

Ticaret savaşı nasıl başladı?

ABD ile Çin arasında bir "ticaret savaşı"nın başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin 23 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma, sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı. Çin ise Washington'ın çelik ve alüminyum ürünlerine ek gümrük vergilerine cevaben, nisan ayı başında ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ile yüzde 25 arasında değişen tarifeler getirdi.

“Önce Amerika” politikasından Avrupa Birliği de nasibi aldı

ABD'nin Avrupa Birliği'ne (AB) 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulamasının ardından AB, Washington’a yüzde 25’lik gümrük vergisi getirdi. Trump’ın “Avrupa’nın ABD'ye gelen tüm arabalarına yüzde 20 gümrük vergisi getireceğiz. Burada üretsinler" açıklamasıyla ticaret savaşı otomobillere de sıçradı.

Türkiye ABD vergilerine misilleme yaptı

ABD Başkanı, demir çelikte yüzde 25, alüminyumda yüzde 10 ilave gümrük vergisi uygulaması kararından bazı ülkeleri muaf tuttu. Ancak Türkiye o muaf tutulan ülkeler arasında değildi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bu kararla ilgili ABD ile görüşmeler yapıldığından bahsetti.

"ABD demir çelik ve alüminyumda ek vergi getirdi. Biz kendileriyle temas ettik. Bir türlü yüz yüze görüşemedik. Biz ABD ile dış ticaret fazlası vermiyoruz. İkincisi 1 milyar 180 milyon dolar çelik ihracatı yaparken ABD'den 1,3 milyar dolarlık ithalat yapıyoruz."

Zeybekci, 22 ABD ürününe 300 milyon dolarlık ek gümrük vergisi getirildiğini açıkladı.

"Savunma harcamaları itibariyle Türkiye bölgedeki olumsuzluklar sebebiyle en çok savunma harcaması yapmak zorunda olan ülke. Bunu kendileriyle makul seviyelerde görüşmelerle halletmeye çalıştık olmadı. Onlar bize toplam yük olarak ilave gümrük vergisi tutarı 260 milyon dolar civarında. Biz de 300 milyon dolarlık ABD ürünlerine gümrük vergisi şeklinde hareketimiz oldu. Bugün yürürlüğe girdi. 22 ayrı ürün grubunda."

Trump ateşkesin hemen ardından uyarmıştı

Aylar süren ve dünya ekonomisine ağır fatura çıkaran tarife savaşının ardından G20 Zirvesi’nde bir araya gelen Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 90 günlük bir ateşkes konusunda mutabakata vardı. Ancak mutabakatın ardından Trump, "Anlaşma olmazsa benim ‘vergi adam’ olduğumu hatırlayın" ifadelerini kullandı.

Trump'ın bu açıklaması da sosyal medyada alay konusu oldu.

Kaynak: TRT Haber, AA, Reuters, AP