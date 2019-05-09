Yemen hükümetine bağlı "26sepnews" haber sitesine göre, Husilerin, Ez-Zahir ilçesinde düzenlediği bir saldırı girişiminin ardından yaşanan şiddetli çatışmalarda 27 Husi öldü, bazıları ise yaralandı ancak yaralı sayısı hakkında bilgi verilmedi.

Orduya bağlı güçlerin Husilerin saldırısını geri püskürttüğü ve onları geri çekilmek zorunda bıraktığı kaydedildi. Haberde, ordu saflarında can kaybı yaşanıp yaşanmadığıyla ilgili bilgi yer almadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA