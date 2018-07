Dünya ekonomisinin Trump ile imtihanı

Washington sadece uluslararası ilişkilerde değil, ekonomik alanda da saldırgan bir tutum içinde. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın alüminyum ve çeliğe ek gümrük vergisi koyması küresel ekonomiyi vurdu. Birçok ülkede görülen imalat sektöründeki düşüş, Amerikan piyasasına da yansıdı. Bu olumsuz atmosferin, küresel ekonomiye 2 trilyon dolara mal olabileceği tahmin ediliyor.

İlk kriz

İlk kriz 1 Mart 2018'de yaşandı. ABD çelik ve alüminyuma ek vergiler koyacağını duyurdu. ABD'nin amacı ithalatı azaltarak, ihtiyaç duyulan üretimi ülke içinden karşılamaktı. Ancak dünyanın en büyük çelik ve alüminyum ithalatçısının bu kararı, küresel dalgalanmaları beraberinde getirdi.

Krizin adı "Ticaret savaşları"

Başkan Trump'ın, "Ticaret savaşları iyidir ve kazanması kolaydır." açıklamasıyla, dünyanın yeni krizinin de adı konmuş oldu.

When a country (USA) is losing many billions of dollars on trade with virtually every country it does business with, trade wars are good, and easy to win. Example, when we are down $100 billion with a certain country and they get cute, don’t trade anymore-we win big. It’s easy!