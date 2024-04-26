Şahin ailesinin bahçesine düşen gök taşı Hamburg’da müzede sergilenecek

Almanya’nın Elmshorn kentinde yaşayan Mahmut Şahin’in evinin bahçesine 25 Nisan’da gök taşı düştü. 3 kilo 700 gram ağırlığındaki gök taşının incelenmesinin ardından 4,5 milyar yıllık olduğu tespit edilince satın almak isteyen koleksiyoncular Şahin'e yüz binlerce euroluk teklifler sundu.

Mahmut Şahin, bir yıl süren müzakereler sonucunda gök taşını Hamburg Doğa Müzesi’ne vermeye karar kıldı. Tarafların kaç paraya anlaştığı ise gizli tutuluyor.

TRT Haber’e konuşan Şahin, “Hamburg Doğa Müzesi ile bir sonuca vardık. İki taraf da memnun. Artık bundan sonra taşımız Hamburg’da ömür boyu sergide olacak. Herkesin görmesini istedim. Biz de aile olarak bu hikâyenin bir parçası olmak istedik. O yüzden de müzeye verilmesinin daha iyi olduğunu düşündük.” dedi.

“Eşi benzeri olmayan bir taş”

Müzede yapılan göktaşının tanıtım etkinliğinde konuşan Gök Taşı Araştırmacısı Dr. Stefan Peters, Şahin ailesinin evinin bahçesine düşen gök taşının bilimsel açıdan dünyada eşi benzeri olmayan bir parçayı temsil ettiğini söyledi. Peters, “Bir yıl içinde çok şeyler yaşandı. Uzun süren müzakereler oldu. Birçok kez bir araya geldik. Birçok bilim insanı taşı inceledi. Araştırmalar sonucunda biz de bilimsel açıdan çok şeyler öğrendik. Gök taş’ı ve güneş sisteminin oluşumuyla ilgili yeni bilgiler edindik.

Geniş bir meteor koleksiyonuna sahip olan Hamburg Doğa Müzesi’nde sergilenecek olan Göktaş’ı, 27 Nisan tarihinden itibaren ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

