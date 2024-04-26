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Dünya
AA 26.04.2024 10:10

Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırısında 1 İsrailli sivil öldü

İsrail ordusu, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinden ülkeye düzenlediği saldırıda 1 İsrailli sivilin öldüğünü duyurdu.

Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırısında 1 İsrailli sivil öldü
[Fotograf: AA]

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın gece saatlerinde İsrail'in Har Dov bölgesine güdümlü tanksavar füzesi ile saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Saldırı sırasında bölgede altyapı çalışması gerçekleştiren bir işçinin yaralandığı, hastaneye kaldırılan işçinin kurtarılamayarak hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail savaş uçaklarının saldırıya misilleme olarak Lübnan'ın Şebaa ve Kefr Şuba bölgelerinde yer alan Hizbullah'a ait hedefleri vurduğu kaydedildi.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise İsrail işgali altındaki Kefr Şuba Tepeleri'nde yer alan Ruveysat el-Alem askeri noktası yakınlarında İsrail ordusuna ait 2 askeri aracın pusuya düşürüldüğü, araçların güdümlü füze ve topçu atışlarıyla hedef alındığı ifade edildi.

İran destekli Hizbullah'ın 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden İsrailli sivil sayısı 8'e yükseldi.

Ayrıca çatışmalarda, 285 Hizbullah mensubu, 56 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ve 12 İsrail askeri öldü.

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