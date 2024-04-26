Tiktok ABD'ye meydan okudu: Satmayacağız

Şirket, sahibi olduğu sosyal medya platformu Toutiao'daki resmi hesabında "ByteDance'in TikTok'u satmaya yönelik herhangi bir planı yok" ifadesini kullandı.

Bu haftanın başlarında TikTok, "anayasaya aykırı" yasaya mahkemede itiraz edeceğini açıklamıştı.

Şirket, üzerinde "yanlış söylenti" anlamına gelen Çince karakterlerin damgalandığı makalenin ekran görüntüsünü içeren gönderide, "ByteDance'in TikTok'u sattığı yönünde yabancı basında çıkan haberler doğru değil" dedi.

"Sat ya da yasaklanacak" tedbiri Çarşamba günü ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yasalaştırıldı.

TikTok, Çin hükümetinin ByteDance üzerinde kontrolü olduğu iddialarını defalarca reddetti.

TikTok patronu Shou Zi Chew, bu hafta platformda yayınlanan bir videoda "Kendimize güveniyoruz ve mahkemelerde haklarınız için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.