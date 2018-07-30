Avustralya'nın başı kangurularla dertte

Avustralya'nın başkenti Canberra'da yaşayanların başı şehre inen kanguru sürüleri nedeniyle dertte. Uzmanlara göre kanguruların şehre iniş sebebi, doğal yaşam alanlarında belirginleşen gıda kıtlığı.

Kanguru sürüleri, Avustralya'nın başkenti Canberra'nın her yerinde kendini gösteriyor.

Kangurular her yerde

Kangurular spor alanları, yol kenarları ve evlerin arka bahçelerine kadar girmiş durumda. Bu durum olumsuz olayları da beraberinde getiriyor.

Birçoğu trafik kazalarında can verdi

Olumsuz olayların başında da trafik kazaları var. Bu yıl çok sayıda kanguru, gerçekleşen trafik kazalarında can verdi.

Yiyecek bulmak için şehre iniyorlar

Kanguruların şehir merkezine inme sebeplerinin başında doğal yaşam alanlarında meydana gelen gıda kıtlığı geliyor. Kangurular, yiyecek bulmak için şehre iniyor.

3 bin 300'e yakını doğal yaşamına bırakıldı

Yıl içinde 3 bin 300'e yakın kanguru toplanarak doğal yaşam alanlarına bırakıldı ancak on binlercesi hala şehrin birçok yerinde kol geziyor.

Canberra sakinleri sıklıkla yaşadıkları güçlükleri sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıyor.

Kaynak: TRT Haber