Çin ABD ile diyalog kapısını açık bıraktı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, resmi ziyaret kapsamında Çin’e gelen İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ile görüştü.

Başkent Pekin’deki Diaoyütai Devlet Konukevi’nde yapılan heyetler arası görüşme sonrasında Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ortak basın toplantısı düzenledi.

İki bakan, ikili ilişkiler, Hong Kong, Çin-ABD ticari anlaşmazlıklarına ilişkin açıklamalarda bulunarak, karşılıklı ticaret ve yatırımları artırmak konusunda anlaştıklarını ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang, İngiltere’den Çin’e 1997 yılında devredilen ve "tek ülke-iki sistem" ilkesiyle yönetilen Hong Kong Özel İdari Bölgesi’ne yönelik, bu sisteme bağlı kalmaya devam edeceklerini söyledi.

Hong Kong’a karışılmasına müsaade etmeyeceklerine işaret eden Vang, "Hong Kong, Çin’in iç işleridir. Biz diğer ülkelerin Çin’in iç işlerine karışmasını ne hoş karşılarız ne de kabul ederiz." ifadelerini kullandı.

ABD ile vergi ihtilafı

Vang, ABD'in mart ayında Çin mallarına gümrük vergisi getireceğini ilan etmesiyle başlayan ve daha sonra karşılıklı restleşmelerle ticaret savaşına dönüşen ticari anlaşmazlıklara yönelik, "Çin’in ABD ile ikili ticari sorunlara yönelik diyalog kapısı hala açık ama herhangi bir diyalog eşitlik ve karşılıklı saygı çerçevesinde olmalı." diye konuştu.

ABD ve Çin’in ticari sorunları, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) çatısı altında çözmesi gerektiğini ifade eden Vang, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri olarak Çin ve Birleşik Krallık'ın da serbest ticaret rejimini, DTÖ'nün kurallarını ve çok taraflılığı desteklemesi gerektiğini söyledi.

Çin mallarına gümrük tarifeleri uygulayacağı tehdidinde bulunan ABD’ye yönelik "Herhangi baskı veya tehdit sadece zarar verici olacaktır.” ifadelerini kullanan Vang, Pekin yönetiminin bir ticaret savaşı istemediğini dile getirdi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang, Çin ve İngiltere'nin ikili ilişkilerine yönelik de iki ülkenin birbirlerinin gelişmişliklerini tehdit yerine fırsat olarak görmesi gerektiğini ve mevcut durumda iki devletin BMGK’nin daimi üyeleri olarak tek taraflılık ve ticari korumacılığa karşı durma sorumluluğu bulunduğunu ifade etti.

İngiltere Çin ile iş birliğini derinleştirmek istiyor

İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt da İngiltere’nin Çin ile çeşitli alanlarda iş birliğini derinleştirmek ve stratejik iş birliği diyaloğunu güçlendirmek istediğini söyledi.

Çin ile ikili ilişkilerin "altın dönemini” geliştirmeyi arzu ettiklerini kaydeden Hunt, bu ülke ile çeşitli meydan okumalara karşı çok taraflılılığı ve küresel düzeni korumak için iletişimlerini derinleştirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Hunt, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde uygulanan "tek ülke-iki sistem" ilkesiyle ilgili olarak, Çin'in bölge üzerindeki egemenliğini tamamen tanıdıklarını söyleyerek, "Hem Çin hem de Hong Kong’a son derece iyi hizmet ettiğini düşündüğümüz 'tek ülke-iki sistem' yaklaşımına çok bağlıyız." dedi.

Hunt ayrıca, Vang'ın Çin'in İngiltere ile Brexit sonrası döneminde serbest ticareti konuşmaya açık oldukları teklifini yaptığını dile getirdi.

Hunt'ın, Çin ziyareti kapsamında Çin Başbakanı Li Kıçiang ile de görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA