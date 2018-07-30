Kayıp Malezya uçağıyla ilgili soruşturma raporu yayımlandı

Uluslararası uzmanlardan oluşan 19 kişilik heyetin hazırladığı Malezya'da düşen uçakla ilgili raporda uçağın rotasından bilerek çıkarıldığı ve telsiz irtibatının kesildiğine dair mevcut görüşün desteklediği belirtildi.

Soruşturmaya önderlik eden eski Malezya Sivil Havacılık Genel Müdürü Kok Soo Chon, uçağın neden kaybolduğunun kesin olarak belirlenebilmesi için uçak enkazının ve kara kutusunun bulunması gerektiğini vurguladı.

Soruşturmada pilotların uçuş öncesinde uçağı kaçırma niyetinde olduğunun işareti olabilecek herhangi anormal davranış göstermediğine dikkat çekilen raporda, yapılan adli incelemelerde yolcular arasında da sabıka kaydı veya uçuş eğitimi olan birine rastlanmadığı kaydedildi.

"Üçüncü bir tarafın müdahalesi olabilir"

Kok, "Bunun pilotlar tarafından yapılmış bir eylem olabileceği kanaatini terk etmiş değiliz fakat üçüncü bir tarafın, örneğin pilotları rehin alan birinin yasa dışı müdahalesi de söz konusu olabilir." dedi.

Soruşturmada hava trafik kontrolörlerinin bazı kusurlarının görüldüğünü ifade eden Kok, kontrol kulesinin radar takibinin sürekli yapılmadığının ve bu yüzden acil durum tepkisinin ivedi devreye konulamadığının görüldüğünü belirtti. Ayrıca hava kuvvetleriyle zamanında irtibat kurulamadığına işaret edildi.

Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan Malezya uçağı, 227 yolcusu ve 12 kişilik mürettebatı ile 8 Mart 2014'te kaybolmuştu. Malezya Havayollarına ait 370 sefer sayılı uçağı bulmak için yürütülen arama çalışmaları, üç yılın ardından sonuç alınamadan Ocak 2017'de noktalanmıştı.

Kaynak: AA