Almanya'da Mısırlı foto muhabiri "Shawkan" için gösteri

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü tarafından Mısır'ın Berlin Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup, Mısırlı foto muhabiri Mahmud Ebu Zeyid'in fotoğraflarını taşıdı.

Örgütün Almanya Müdürü Christian Mihr, Shawkan'ın darbeyle görevden alınan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi yanlılarının düzenlediği gösterinin şiddet kullanılarak dağıtıldığı sırada görevini yaparken 14 Ağustos 2013'te Kahire'de gözaltına alındığını belirtti.

Shawkan'ın 700'den fazla kişiyle "saçma" suçlamalarla yargılandığını söyleyen Mihr, savcılığın ünlü foto muhabiri için idam cezası istediğini hatırlattı.

Shawkan'ın sağlığı kötüleşti

Mihr, Shawkan hakkındaki kararın geçen Cumartesi günü verilmesinin beklendiğini ancak mahkemenin kararı açıklamasını 8 Eylül’e ertelediğini belirterek, "Shawkan'ın sağlığı, gözaltına alındığından bu yana kötüleşti" dedi.

Shawkan ve Mısır'daki diğer gazetecilerin serbest bırakılmasını talep eden Mihr, bu konuda Alman hükümetinin de çaba sarf etmesi gerektiğini söyledi.

Mihr, konuşmanın ardından örgütün başlattığı kampanya çerçevesinde toplanan 2 bin 100'ün üzerindeki imzayı Mısır'ın Berlin Büyükelçiliği'ne teslim etti.

Kaynak: AA