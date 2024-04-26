Toz veya Kum Fırtınası 25.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.04.2024 10:17

Brent petrolün varil fiyatı 89,45 dolar

Dün 89,29 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 89,01 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,44 artışla 89,45 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83,98 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varil fiyatı 89,45 dolar
[Fotograf: Reuters]

Petrol fiyatları, ABD'den gelen güçlü talep verileri ve Orta Doğu'da "durulmayan sular" sebebiyle artış ivmesini koruyor.

Dün ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 6 milyon 400 bin varil azaldığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1,8 milyon varil artacağı yönündeydi.

Söz konusu azalış, dünyanın en büyük petrol tüketen ülkesinde talebin güçlü seyrettiği görünümünü artırarak fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

Bunun yanı sıra Kızıldeniz'de devam eden çatışmaların küresel petrol arzını olumsuz etkileyeceği endişesi de fiyatları yükseltici etkide bulunuyor.

Öte yandan, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına ilişkin belirsizlikler petrol fiyatlarının düşmesine sebep oluyor.

Yüksek faiz oranları ABD dolarının diğer para birimleri karşısında güçlenmesine neden olarak petrolü diğer para birimi sahipleri için daha pahalı hale getiriyor. Bu durum, petrol fiyatlarında olumsuz etki yaratıyor.

Brent petrolde teknik olarak 89,94 ile 90,60 dolar aralığının direnç, 87,97 ile 86,66 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

ETİKETLER
Petrol
Sıradaki Haber
Şahin ailesinin bahçesine düşen gök taşı Hamburg’da müzede sergilenecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:24
Yaz aylarında rekor sıcaklıklar bekleniyor
11:18
Sıcak geçen ilkbahar KKKA vakalarını artırdı
11:21
Karadeniz Türk somonunun üretim üssü oldu
11:12
Otomobil ihracatı 3 ayda 2,5 milyar doları aştı
11:21
Kişiye özel ilk cilt kanseri aşısı test ediliyor
11:07
İsrail saldırısında öldürülen annesinin rahminden kurtarılan bebek hayatını kaybetti
Mor Loozor Manastırı
Mor Loozor Manastırı
FOTO FOKUS
ABD'de Filistin'e destek gösterilerine akademisyenler de katılıyor
ABD'de Filistin'e destek gösterilerine akademisyenler de katılıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ