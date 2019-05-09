Sudan'da muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), Askeri Geçiş Konseyinin yönetimi devretme konusunda "oyalama taktiği" uyguladığını belirterek, yeni protestolara hazır oldukları mesajını verdi.

ÖDBG Sözcüsü Halid Yusuf, başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, geçiş süreciyle ilgili sundukları belgeyi kabul etmeyen Askeri Konseyin dünkü açıklamalarını eleştirdi.

"Yönetimi sivillere devretmeyi geciktirmek için oyalama taktiği izliyor"

Yusuf, Askeri Konseyin ülkedeki taraflar arasında yürütülen müzakerelerle ilgisi olmayan açıklamalar yaptığını ve yönetimi sivillere devretmeyi geciktirmek için oyalama taktiği izlediğini söyledi.

Devrimin henüz hedeflerine ulaşmadığını ifade eden Yusuf, sivil itaatsizlik ve genel grev gibi eylemlerle tepkilerini aktif hale getirmeye hazır olduklarını belirtti.

ÖDBG müzakere heyeti üyesi Medeni Abbas da Askeri Konseyin dile getirdiği İslam dininin kuralları ve Arapçanın ülkenin resmi dili olması konularının, sundukları belgenin maddeleriyle ilgisinin olmadığını aktardı.

Askeri Konseyin dünkü açıklamasını, "eski rejimin oyalama zihniyeti"ne benzeten Abbas, basın toplantıları şeklinde yürütülen müzakerelere devam etmeyi istemediklerini ve protesto eylemleri için hazır olduklarını dile getirdi.

Askeri Konsey, ÖDBG'nin anayasa önerisini reddetmişti

Sudan Askeri Konseyi Sözcüsü Şemseddin Kebbaşi dün düzenlediği basın toplantısında, ÖDBG'nin geçiş süreciyle ilgili sunduğu belgedeki "ordu ve emniyetin sivil Devlet Başkanlığı Konseyine tabi olması" önerisini kabul etmediklerini açıklamıştı. Kebbaşi, ÖDBG'yle müzakerelerin çıkmaza girmesi durumunda 6 ay içinde erken seçim yapılacağını da belirtmişti.

ÖDGB'nin kanun kaynaklarını göz ardı ettiğini savunan Kebbaşi, kendilerinin İslami kurallar, örf ve adetleri ülkede yasaların kaynağı olarak kabul ettiklerini aktarmıştı.

Sudan'da 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin, hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan’da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Binlerce Sudanlı, yönetimin sivillere teslimi ve eski rejimin tüm sembol isimleri ve kurumlarının tasfiyesi talebiyle 6 Nisan 'dan bu yana başkentte ordunun ana karargahı önünde gösterilerini sürdürüyor.

Kaynak: AA