Sudan'da Savunma Bakanı Avad bin Avf yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir'in tutuklandığını, 2 yıllık bir geçiş döneminin başladığını ve üç aylık olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Sudan Savunma Bakanı ayrıca, anayasa çalışmalarının askıya alındığını, Başbakanlık, Meclis ve eyalet yönetimlerinin de feshedildiğini aktardı.

Avd bin Avf, Anayasanın askıya alındığını ve iki yıl süreyle ülkeyi Yüksek Askeri Konsey'in yöneteceğini söyledi.

Öte yandan Sudan genelinde 1 ay boyunca saat 19.00'dan sonra sokağa çıkma yasağı getirildi.

Aktivistlerden gösterilere devam çağrısı

Sudanlı aktivistler Savunma Bakanı Avad bin Avf'a karşı gösterilerin devam edilmesi çağrısında bulundu.

Sudan'da göstericiler, ordunun açıklamasını reddettiklerini ve gösterilere devam edeceklerini açıkladı.

Sudan'da darbe girişimi

Sudan'da darbeciler, sabahın erken saatlerinde devlet televizyonu ve Cumhurbaşkanlığı Sarayını kuşatmıştı.

Sudan'da devlet televizyonu ve radyosunda sabahın erken saatlerinden itibaren ulusal marşlar ve şarkılar yayınlanırken, alt yazıda ordunun kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağı ifadesi yer alıyordu.

Görgü tanıkları, darbecilerin başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı binasını da kuşattığını ifade etmişti.

Muhalif Sudan Meslek Odaları: Askeri darbe ile çözülemez

Muhalif Sudan Meslek Odaları (SPA) yaptığı açıklamada, yaşanan krizin derinleşmesine ve karmaşıklaşmasına yol açacak askeri darbe yoluyla çözülemeyeceğini belirtmişti.

Açıklamada ayrıca, yönetimin sivil geçiş hükümetine devredilmesinden başka yol olmadığı aktarılmıştı.

Gözaltılar başladı

İktidardaki Ulusal Kongre Partisinin 100'den fazla yöneticinin Sudan istihbaratı tarafından tutaklandığı aktarıldı.

Gözaltına alınan arasında Ulusal Kongre Partisi Başkanı Ahmed Harun ve Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in eski yardımcısı Ali Osman Muhammed Taha ve eski Savunma Bakanı Abdurrahim Muhammed Hüseyin de bulunuyor.

Kaynak: AA, Al Jazeera, Reuters