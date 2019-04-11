Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'de Brexit konulu AB Liderler Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, İngiltere'nin AB'den ayrılmasını anlaşmalı bir şekilde gerçekleştirilmesini istedikleri için Brexit tarihinin ekim ayına ertelendiğini söyledi.

Anlaşmalı Brexit'in İngiltere'ye vakit vererek başarılabileceğini belirten Merkel, haziran ayında bir değerlendirme yapılacağını ancak bugün belirlenen tarihin 31 Ekim olduğunu kaydetti.

Zirveye ilişkin de "Bir kez daha AB'nin birliğini gösteren çok yoğun, çok iyi bir akşamdı." ifadesini kullanan Merkel, yıllardan beri bu yolu birlikte gittiklerini gösteren AB'deki 27 ülkenin, gelecekte de yolu birlikte gideceklerini dile getirdi.

Merkel, 27 ülkenin 3 yıl boyunca yapılan tartışmalarda ortak bir pozisyon bulmayı başardıklarına işaret ederek, "Benim ve Almanya'nın pozisyonu açıktı. Biz anlaşmalı bir çıkış için mücadele ediyoruz ve bunun için çabalıyoruz. İngilizlerin taleplerinden dolayı değil, kendi çıkarımız yüzünden." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Başbakanı Theresa May'ın belirgin bir şekilde, ülkesinin AB üyesi olduğu sürece AB'deki tüm hak ve yükümlülükleri kabul edeceğini söylediğini aktaran Merkel, "Bunu biz de kabul ettik. Açık bir şekilde bunu İngiliz hükümetinden beklediğimizi de beyan ettik." diye konuştu.

Merkel, ancak burada önemli noktanın İngiliz Parlamentosu'nun Brexit anlaşmasına ne zaman onay vereceği olduğunu vurgulayarak, AB tarafının bir kez daha anlaşmanın geçerli ve değiştirilemez olduğunu açık bir şekilde ifade ettiğini kaydetti.

AB ile İngiltere arasında gelecekteki ilişkinin nasıl olacağı konusunda ise görüşmeler yapılabileceğini belirten Merkel, "Bu temel üzerinde İngiltere'nin AB'den anlaşmalı bir şekilde çıkmaya çalışacağından eminiz." dedi.

AB'nin İngiltere üzerinde baskı oluşturmamasının olumlu bulduğunu kaydeden Merkel, İngiltere'ye vakit verme açısından bugün alınan kararın iyi bir karar olduğunu sözlerine ekledi.

Bugün gerçekleştirilen Brexit gündemli AB liderler zirvesinin sonuç bildirgesinde, "31 Ekim 2019'a kadar geçerli olacak erteleme, sadece gerekli olduğu kadar uzatılmalıdır. Eğer ayrılık anlaşması taraflarca bu tarihten önce onaylanırsa, Brexit bir sonraki ayın ilk gününde gerçekleşir." ifadelerine yer verilmişti.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almış, 2 yıl sürmesi öngörülen ayrılık süreci 29 Mart 2017'de resmen başlatılmıştı.

İngiliz hükümetinin AB ile vardığı Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosunda üç kez reddedilmesinin ardından 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit, 12 Nisan'a ertelenmişti.

Kaynak: AA