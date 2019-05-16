Büyükelçi Magierowski yaptığı açıklamada, dün öğleden sonra bir kişinin Polonya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği yakınındaki bir caddede kendisini darp ve hakaret ettiğini belirtti.

Saldırı anında "Polonyalı, Polonyalı" diye bağırmaktan başka bir şey yapamadığını söyleyen Magierowski, bölgeden uzaklaşan saldırganın ve saldırgana ait arabanın resmini çekerek polise verdiğini ifade etti.

Polisten yapılan açıklamada, saldırganın yakalandığı belirtilirken kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Tel Aviv'de bu sabah mahkemeye çıkarılan saldırganın yarına kadar ev hapsine alınmasına ve Polonya Büyükelçiliği çevresine 30 gün boyunca yaklaşmamasına hükmedildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Magierowski'ye yapılan saldırıyla ilgili polis soruşturmasının devam ettiğini ifade ederek Polonya Büyükelçisine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Polonya-İsrail ilişkilerinde gerginlik

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın şubat ayında Polonyalıları Yahudi düşmanlığı ile suçlaması iki ülke arasında krize neden olmuş ve İsrail-Vişegrad Grubu ülkeleri (Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya) ortak toplantısı Polonya'nın katılmama kararı alması neticesinde son anda iptal edilmişti.

Polonya Dışişleri Bakanlığı, bir grup İsrailli yetkilinin ülkelerine gerçekleştireceği ziyaretin, İsrail tarafının son anda yaptığı açıklamalar nedeniyle iptal edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

