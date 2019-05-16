Eritre'de kullanıcılar Sanal Özel Ağ (VPN) üzerinden iletişime geçerken, yasağın nedenine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Yasağın, 24 Mayıs Bağımsızlık Günü kutlamalarında yapılacağı konuşulan muhalif gösterileri önleme amaçlı olduğu iddia ediliyor.

Bu arada, yurt dışında yaşayan Eritreliler, farklı ülkelerde gösteriler düzenlenmesi için sosyal medya üzerinden çağrı yapmayı sürdürüyor.

Telekomünikasyon ağının devlet tekelinde olduğu ülkede, internete erişimi olan kişi sayısı oldukça düşük.

Ülke, fiili olarak Etiyopya’dan bağımsızlığını kazandığı 1991 yılından bu yana Devlet Başkanı Isaias Afwerki’nin tek parti rejimi tarafından yönetiliyor.

Kaynak: AA