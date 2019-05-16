İran resmi haber ajansı IRNA, İran Savunma Bakanı Amir Hatami’nin yaptığı yeni bir açıklamayı aktardı.

Açıklamada Hatami’nin, “Amerikan-Siyonist cepheyi yeneceğiz” ifadesini kullandığı belirtildi.

ABD ile İran arasında artan gerilim

ABD ile İran arasındaki gerilim, ABD Başkanı Trump'ın İran ile P5+1 (ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya) ülkelerinin 2015 yılında imzaladığı nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklaması ve İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamasıyla tırmanmıştı.

İran, ABD'nin kendisine karşı "psikolojik savaş" başlattığını ve ABD'nin bölgedeki güçlerinin kendileri için tehdit değil, hedef olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Reuters